Сменивший пол Эллиот Пейдж присоединился к фильму о трансгендерах В феврале текущего года в рамках Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера документального фильма режиссера Николо Бассетти Nel Mio Nome (Into My Name). Картина раскрывает историю четырех друзей из разных частей Италии, которые переживают гендерный переход от женщины к мужчине. Вдохновением для режиссера фильма послужил его собственный сын Маттео. Он тоже прошел гендерный переход. Эллиот Пейдж стал исполнительным продюсером проекта и прокомментировал будущую ленту: «Что для меня выделяется в фильме Nel Mio Nome, так это то, как в нем так искусно и намеренно представлены все различные части, из которых складывается личность человека». Режиссер тоже высказался: «Я искренне благодарен Эллиоту за то, что он добавил свою жизненную перспективу, чтобы помочь нашему фильму найти свой путь в мире». Пейдж неспроста оказался участником проекта. Ранее он был девушкой, однако в 2020 году потребовал называть его Элиотом, сменил стиль одежды на мужской и открыто заявил себя, как трансгендера, передает The Hollywood Reporter.