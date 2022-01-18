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Шведские ученые обнаружили новую мутацию «омикрона»

Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» была обнаружена в Академической лаборатории в шведском городе Уппсала.

Уточняется, что подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек и получил название BA.2.

Пока о новой мутации известно очень мало, пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель. Он отметил, что в Уппсале может быть больше случаев BA.2, так как новый штамм «омикрона» требует более глубокого секвенирования и есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен.

18 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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