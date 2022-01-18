Шведские ученые обнаружили новую мутацию «омикрона»

Новая мутация штамма коронавируса «омикрон» была обнаружена в Академической лаборатории в шведском городе Уппсала.
Уточняется, что подвариант был зарегистрирован 14 января у трех человек и получил название BA.2.
Пока о новой мутации известно очень мало, пояснил представитель лаборатории Матс Мартинель. Он отметил, что в Уппсале может быть больше случаев BA.2, так как новый штамм «омикрона» требует более глубокого секвенирования и есть вероятность того, что у некоторых заразившихся он не был выявлен.
Leave a Reply