Открыт новый метод лечения диабета первого типа

Ученые Северо-Западного университета (США) открыли метод эффективного лечения диабета первого типа с помощью иммуномодуляции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.

В новом подходе используются наноносители для модификации иммунодепрессанта рапамицина. Это позволило создать новую форму иммуносупрессии, которая направлена на определенные клетки без подавления более широких иммунных реакций.

Островки поджелудочной железы контролируют выработку инсулина при изменении уровня сахара в крови, а при диабете первого типа иммунная система организма атакует и уничтожает клетки, вырабатывающие инсулин. Со здоровыми трансплантированными островками пациентам с диабетом первого типа могут больше не потребоваться инъекции инсулина, однако собственная иммунная система может участвовать в отторжении островков.

Современные иммуносупрессивные препараты не обеспечивают адекватной защиты трансплантированных клеток и тканей и имеют нежелательные побочные эффекты. Вместо того чтобы напрямую модулировать Т-клетки — наиболее распространенную терапевтическую мишень рапамицина — наночастицы служат для нацеливания и модификации антигенпрезентирующих клеток. Также подход позволяет доставлять рапамицин через подкожную инъекцию, что позволяет избежать потери лекарственного вещества.