От новой «Матрицы» отвернулись даже китайцы Warner Bros. понесет колоссальные убытки из-за «Матрицы: Возрождения». Фильм стартовал удачно в России, но по основным кинорынкам не смог набрать адекватную кассу. Последним ударом в спину Ланы Вачовски стала Азия — даже Киану Ривз не смог заманить китайцев в кинотеатры. За минувший уикенд «Матрица» собрала в Китае всего-то 7,5 млн долларов — экшен даже возглавил местные чарты проката, но The Hollywood Reporter называет эти показатели однозначным провалом, виня во всем «проделки пиратов» на местных трекерах и делясь ужасными для Вачовски прогнозами. Так, в Китае новой «Матрице» светит не больше 15 миллионов проката, что доведет ее общую кассу до 140 миллионов долларов. При учете, что бюджет картины составил 190 млн вечнозеленой валюты даже без маркетинга, приличными цифры сборов назвать не получится. Источник фото: Legion-Media