Слиты новые подробности о «Бэтмене» 2022 года

Пока Мэтт Ривз и его команда трудятся над новым «Бэтменом», фильм обрастает подробностями. Так, ранее сообщалось, что предстоящая картина будет дольше всех остальных из франшизы.

Однако теперь появилась информация о том, что продолжительность «Бэтмена» 2022 года составит 175 минут, что на 10 минут дольше, чем «Возрождение легенды». Именно такой хронометраж ленты заявлен на сайте Internet Movie Database, крупнейшей в мире базе данных о кинематографе.

Официально создатели фильма пока не подтверждают, но и не опровергают почти трехчасовой хронометраж «Бэтмена», однако совсем скоро зритель узнает об этом. Если сроки не перенесут, то уже 3 марта лента выйдет в прокат в России.

Фильм 2022 года станет перезапуском франшизы. Роль героя в маске досталась Роберту Паттинсону. В новой картине главным врагом Бэтмена станет серийный убийца Загадочник, расправляющийся с чиновниками Готэма. Герою понадобится помощь, и он будет искать союзников.