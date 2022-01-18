ЕС принял решение по «превентивным» санкциям против РФ из-за Украины

ЕС принял решение по «превентивным» санкциям против РФ из-за Украины. Пока дипломатам предлагают «подождать».

Евросоюз не намерен вводить «превентивные санкции» против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, жесткие меры последуют только в случае агрессии против Украины. Пока Брюссель продолжает разрабатывать проект санкций на случай обострения ситуации.

Ранее Боррель оценил вероятность нападения РФ на Украину как не слишком вероятный сценарий. Глава европейской дипломатии также призвал Москву снизить напряженность, в том числе ради безопасности Европы.