Двуногий робот научился взлетать и висеть в воздухе

Китайские инженеры научили двуногого робота Jet-HR2 подниматься в воздух и зависать на одном месте, используя вентиляторы в стопах. Запись испытаний опубликована на YouTube-канале лаборатории.

Человекоподобные и другие шагающие роботы считаются самым проходимым видом роботов, что, например, не первый год демонстрирует Boston Dynamics со своим Atlas. Но и их возможности не бесконечны — они как минимум ограничены длиной и высотой шага. Отдельные группы инженеров работают над созданием двуногих роботов, способных в случае необходимости перелетать препятствия и возвращаться обратно к энергоэффективной ходьбе. В частности, этим занимаются инженеры из Гуандунского технологического института. Изначально они создали двуногого робота Jet-HR1, который умел лишь перешагивать через проемы, поддерживая ногу в воздухе вентиляторами, а затем начали учить его именно полноценному полету.

Внешне робот представляет собой две ноги, соединенные сверху, но без туловища. У робота есть четыре вентилятора: по одному в стопах и еще два на уровне пояса. Летом 2021 года разработчики впервые показали, как он отрывается от земли, но на тот момент в нем использовались простые алгоритмы управления тягой, которых было недостаточно для нормального полета. Из-за этого робот не мог зависнуть на одном месте и его приходилось держать руками.

В новом ролике инженеры продемонстрировали прогресс в разработке алгоритма управления полетом — теперь робот способен взлететь и зависнуть на одном месте.

Несмотря на то, что при зависании над полом робот немного смещается в ту или иную сторону, в целом полет можно назвать стабильным. Разработчики показали два успешных испытания, в которых робот провисел в воздухе по примерно 25 секунд, и одно неудачное, при котором тяга оказалась слишком высокой и он улетел почти до потолка, после чего его двигатели пришлось отключить. Один из инженеров сумел поймать падающего робота и тот, судя по всему, не получил повреждений.