Для чего нужна геодезия участка? УкрГеоПроект

Для чего нужна геодезия участка? УкрГеоПроект

В первую очередь геодезия участка необходима при планировании любого строительства, перепланировки, строительства или реконструкции здания, нужно четко установить границы и знать размеры и данные участка. Это помогает не только оформить документацию, но и создать правильный план для всех последующих работ. Также важно согласовать все моменты с соседями или другими застройщиками. Для решения всех этих и других задач стоит обратиться к профессиональным геодезистам. Заказать геодезию земельного участка сейчас можно легко и просто, но подходить к выбору экспертов стоит с внимательностью, чтобы результат был надежным и оправдывал все ваши ожидания.

Работы, которые проводятся в процессе геодезии участка

В зависимости от целей проведения исследований, можно изменять количество и сами типы работ, которыми занимается компания. В любом случае, базовыми являются:

вычисленные и описание координат границ местности

установка граничных знаков

расчет детальной площади и параметров территории

вынос границ участка в натуру

составление документов, подтверждающих законность и подлинность проведенных работ на территории

создание детальной карты земельного участка

создание межевого плана территории

После всех проведенных геодезистами этапов исследования, можно вносить правки или же с нуля создавать проект сооружения. Вся полученная информация об участке помогает избежать недочетов или же других трудностей с возведением сооружений любой сложности. Вклад в геодезию оберегает вас и окружающих от потенциальных проблем в ходе строительства или его негативного влияния на среду. Так как часто даже мелкие огрехи могут спровоцировать усадку грунта, затопление здания и даже преждевременное разрушения дома или другого здания. Именно поэтому стоит в первую очередь позаботится о проверенной компании, которой вы сможете доверить такое дело.

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