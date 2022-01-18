CNN: Голова ЦРУ минулого тижня таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс минулого тижня таємно відвідав Україну та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє CNN.
Джерело телеканалу у владі США повідомило, що Бернс проводив також консультації із колегами з розвідки, щоб зрозуміти реальність загрози вторгнення російської армії в Україну.
«Вони обговорили поточні оцінки ризиків для України. Перебуваючи там, він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості», — повідомило джерело.
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