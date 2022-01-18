 
«  
  »

Британия отправляет оборонительное вооружение в Украину

Бен Уоллес

Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонительных целей на фоне сообщений о наращивании российских войск у ее границ, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес, выступая в Палате общин.

«Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения. Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, оно не представляет угрозы для России», — сказал он.

По его словам, в Украину также отправится небольшое число британских военнослужащих, которые будут проводить инструктаж на начальном этапе. Речи о направлении военных в случае возможного военного конфликта не идет, добавил Уоллес.

«Было бы ложной надеждой утверждать, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены в Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками. Именно поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы украинцы могли помочь сами себе», — сказал он.

Британский министр также сообщил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель, чтобы обсудить вопросы безопасности, и заявил, что Британия хотела бы дружить с Россией.

«Мы хотим дружить с российским народом, как дружили сотни лет. И есть возможность установить взаимовыгодные отношения с Россией […] Я по-прежнему надеюсь, что дипломатия победит», — сказал Уоллес, добавив, что выбор предстоит сделать Владимиру Путину.

18 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  