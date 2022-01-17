Звезда «Секса в большом городе» потеряет жену

Супруга голливудской звезды Криса Нота канадская модель Тара Уилсон якобы сняла обручальное кольцо и оставила его одного на Новый год. Об этом пишут Daily Mail и Page Six.

Также отмечается, что папарацци запечатлели 39-летнюю жену актера плачущей в своей машине13 января в Лос-Анджелесе, куда она отправилась из Нью-Йорка с детьми в канун Нового года.

СМИ пишут, что Уилсон очень расстроена заявлениями об изнасиловании, направленными против мужа. Она не может поверить, что он насильник.

«Она просто хочет защитить детей. Это ее приоритет номер один», — заявил источник Page Six.

Отметим, пара вместе более 20 лет и воспитывает двоих сыновей: 13-летнего Ориона и 8-месячного Китса.