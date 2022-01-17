Завершились учения “Сокол пустыни” ВВС Израиля и США, где совместно отрабатывали стратегию нападения

Учения «Сокол пустыни»
צילום: דובר צה»ל
Подошли к концу совместные международные учения “Сокол пустыни”. Учения проводились на базе ВВС “Увда” совместно израильскими и американскими ВВС.
В ходе учений израильские и американские летные экипажи летали крылом к крылу и отрабатывали различные воздушные сценарии и удары. В том числе отрабатывалась совместная стратегия нападения.
Учения стали важной вехой в укреплении стратегического и международного сотрудничества между Израилем и США и способствовали повышению готовности сил ВВС к любым сценариям.
Leave a Reply