Завершились учения “Сокол пустыни” ВВС Израиля и США, где совместно отрабатывали стратегию нападения

Подошли к концу совместные международные учения “Сокол пустыни”. Учения проводились на базе ВВС “Увда” совместно израильскими и американскими ВВС.

В ходе учений израильские и американские летные экипажи летали крылом к ​​крылу и отрабатывали различные воздушные сценарии и удары. В том числе отрабатывалась совместная стратегия нападения.

Учения стали важной вехой в укреплении стратегического и международного сотрудничества между Израилем и США и способствовали повышению готовности сил ВВС к любым сценариям.