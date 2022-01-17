 
«  
  »

Завершились учения “Сокол пустыни” ВВС Израиля и США, где совместно отрабатывали стратегию нападения

Учения "Сокол пустыни"

Учения «Сокол пустыни»

צילום: דובר צה»ל

Подошли к концу совместные международные учения “Сокол пустыни”. Учения проводились на базе ВВС “Увда” совместно израильскими и американскими ВВС.

В ходе учений израильские и американские летные экипажи летали крылом к ​​крылу и отрабатывали различные воздушные сценарии и удары. В том числе отрабатывалась совместная стратегия нападения.

Учения стали важной вехой в укреплении стратегического и международного сотрудничества между Израилем и США и способствовали повышению готовности сил ВВС к любым сценариям.

WhatsApp_Ima...

WhatsApp_Ima...

WhatsApp_Ima...

WhatsApp_Ima...

WhatsApp_Ima...

17 января, 2022 | Category: Израиль, Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  