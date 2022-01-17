Германия: России будет дорого стоить новая агрессия против Украины В Польщі вважають, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями » Внимание, ветреная погода: 18 января в Украине объявлено штормовое предупреждение С самого утра и до поздней ночи 18 января на всей территории Украины установится потенциально опасная ветреная погода. По данным Sinoptik.ua, скорость ветра будет достигать 15–24 м/с, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях возможны порывы до 30 м/с.

Не оставляйте открытыми окна и форточки, старайтесь держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и других конструкций с большой парусностью. Не забывайте перчатки и обязательно одевайтесь теплее — из-за штормового ветра на улице будет гораздо более зябко, чем обещают термометры.