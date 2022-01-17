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В Польщі вважають, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями

В Польщі вважають, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями
Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки, повідомив, Росія може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

Джерело: ПРЯМИЙ

Він звернув увагу на те, що Росія й далі стягує війська до кордону з Україною.

У Польщі вважають, що, зважаючи на такі дії Кремля, є велика загроза ймовірного вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями.

“Треба бути готовими до того, про що говорив британський міністр оборони, що Росія найближчими днями може напасти на Україну”, – зазначив Солох.

17 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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