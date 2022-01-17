«Не час для роз’єднань українців». Представники Сенату під час візиту до Києва прокоментували справу Порошенка Инженерные изыскания. Что важно узнать до начала строительства » Україні потрібна консолідація і невикористання переслідування в політцілях, — європарламентар про справу проти Порошенка Європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс закликав українську владу утриматися від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка Про це він написав на сторінці у twitter. «Я щиро сподіваюся на політичну консолідацію в українському суспільстві і невикористання судового переслідування в політичних цілях. Україні потрібна єдність і консолідація», – наголосив він. Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.