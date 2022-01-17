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Україні потрібна консолідація і невикористання переслідування в політцілях, — європарламентар про справу проти Порошенка

Європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс закликав українську владу утриматися від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка

Про це він написав на сторінці у twitter.

«Я щиро сподіваюся на політичну консолідацію в українському суспільстві і невикористання судового переслідування в політичних цілях. Україні потрібна єдність і консолідація», – наголосив він.

  • Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
17 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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