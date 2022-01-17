Самая качественная бытовая химия — в Lysoform

Если у вас есть гостиничный, ресторанный бизнес, или небольшое производство, то вам всегда актуально приобретение профессиональной бытовой химии. Это касается и пищевого производства, лечебных учреждений или других объектов (к примеру офис). На сегодняшний день наиболее распространенным и рекомендуемым решением этой задачи для предприятий является отличная профессиональная бытовая химия от Lysoform , которую вы можете приобрести в первом официальном магазине компании https://lysoform.shop/ru/ который работает практически без выходных. Магазин обеспечивает продажу и поставку всей номенклатуры необходимой бытовой химии, а также предоставляет полный цикл сервиса. И вам будет значительно удобнее решать свои производственные задачи с помощью отличных решений Lysoform. Вам здесь понравится.

Немного истории

История компании Lysoform берет сове начало в 1995 году и успешно расширяется на рынке. приобретая все больше клиентов и поклонников. Компания имеет давнюю традицию качественного обслуживания клиентов и сотрудничает с ведущими производителями качественной бытовой химии. Вот этот неполный список:

Sun;

Билызна;

Бланидас

Cif;

Diversey;

Kreussler;

Vermop;

ProFormula;

Coccolino;

Omo;

Domestos.

И это далеко не все возможности. Вы получаете отличный сервис и гибкую систему скидок. При приобретении товара от 1000 гривен, вы получаете приятный подарок. А если ваш заказ больше 1499 гривен, то доставка товара — бесплатно. Магазин покрывает все крупные города Украины и осуществляет максимально быструю доставку и обслуживание.

Сервис и поддержка

Важно и то, что в случае необходимости, клиенты перед приобретением товара в Lysoform имеют необходимую информационную поддержку. Ведь в магазине работают опытные профессионалы, которые всегда подскажут и дадут ответ на самый сложный вопрос. А вам остается только приобрести покупку и указать адрес. Все будет сделано максимально быстро и точно. Lysoform обеспечивает все гарантийные обязательства в рамках законодательства, также предоставляя наиболее выгодные цены, благодаря прямой работе с поставщиками, производителями и брендами.