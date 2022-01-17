Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании

Принц Гарри планирует судиться с правительством Великобритании и мало того, рассчитывает на большую компенсацию, в том числе в деньгах.

Адвокаты принца Гарри направили в министерство внутренних дел Великобритании письмо, в котором потребовали обеспечить охрану ему и его семье на время пребывания в стране, пригрозив в противном случае подать судебный иск против правительства.

Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении и на всю жизнь. Он остается шестым в очереди наследования престола, дважды проходил военную службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась задокументированным угрозам со стороны неонацистов и экстремистов. Несмотря на то, что его роль в государстве изменилась, он все еще остается членом королевской семьи. Также и угроза для него и его семьи не исчезла, — объяснил действия принца его официальный представитель.

Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские пользуются услугами частной охранной фирмы, но она не может обеспечить нужный уровень защиты во время пребывания в Великобритании, потому что не располагает сведениями британских спецслужб. По этой причине принц Гарри не видит возможности приехать на родину.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

При этом Гарри пообещал оплачивать все расходы на охрану самостоятельно, чтобы «не обременять налогоплательщиков», сообщает издание Daily Mail. После того как в 2020 году он и Меган Маркл отказались от королевских полномочий и лишились полицейской защиты, Гарри уже предлагал оплачивать охрану своей семьи из личных средств, но это предложение было отклонено.

Если иск все же будет подан, он окажется первым в истории иском от члена британской королевской семьи против правительства Ее Величества.