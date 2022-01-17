«Крик 5» смог подвинуть даже нового «Человека-паука»

От возвращения «Крика» многого особо не ждали — публика уже привыкла к неудачным сиквелам старых хорроров. Но фильм Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта набрал впечатляющий доход, окупившись уже за первый уикэнд.
За выходные слэшер набрал 30,6 млн долларов в одной только Америке и впервые за полтора месяца сумел потеснить с первой строчки домашнего проката «Человека-паука: Нет пути домой», передает Variety.
Портал PopCornNews выяснил у режиссера Давида Шнейдерова, можно ли называть возвращение «Крика» удачной тенденцией к тому, чтобы молодежные ужастики снова оказались на коне:
«В кино никаких регулярных правил нет. Ремейки старых фильмов бывают удачными, а бывают не очень. “Крик” сработал — может, сейчас не хватает молодежных трэш-хоррор-боевиков, а может, картина получилась удачной. Глобальных выводов из этого делать нельзя — это прецедент. Критики анализируют все что угодно. Судит публика. Если снимут еще один “Крик” и он зайдет, можно будет говорить о тенденции».
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