Инженерные изыскания. Что важно узнать до начала строительства

Комплексные инженерные изыскания под строительство включают в свой состав изучение экологии, гидрогеологических условий местности, геодезию стройплощадки. Профессионально выполненные исследования – залог точной оценки предстоящих вложений, принятия правильных проектно-планировочных решений. Наша компания «ГеоГИС» проводит экологические, геологические, инженерно-геодезические изыскания для строительства объектов любого масштаба как в комплексе, так и в виде отдельного вида исследований.

Геодезические работы

Точность исходных планов местности, на которые опирается проектировщик в процессе разработки проекта, обеспечивают наши квалифицированные инженеры-геодезисты. Качественная топографическая съемка земельного участка выполняется в масштабе и с детализацией, зависящей от стадии строительного проекта. По итогам топосъемки разрабатывается план местности, отображающий рельеф участка и прилегающей территории, ситуацию.

В процессе реализации проекта наши специалисты:

выполняют вынос проектных линий в натуру;

осуществляют контроль качества рытья котлована либо установки свай;

выполняют контрольно-исполнительную съемку в процессе монтажа ЖБК (кирпичной кладки, установки опалубки и заливки монолитных стен).

Своевременное выявление дефектов строительства позволяет с наименьшими затратами исправить допущенные отклонения от проекта.

Геология стройплощадки

Надежность, прочность строения зависит от прочности грунтового основания. Строительство сегодня осуществляется в различных техноприродных условиях, на разных грунтах – современные строительные технологии это позволяют. При условии, что проектирование будет осуществляться с учетом гидрологического режима местности, свойств и структуры залегающих на участке грунтов. Для получения развернутой характеристики геологии места застройки наши специалисты проводят инженерно-геологические изыскания, которые включают:

сбор всей доступной профильной информации об участке;

визуальный осмотр участка для выявления сложных мест;

бурение разведочных скважин, изъятие проб грунта, подземных вод;

полевые испытания грунта штампом, прессиометром;

исследование изъятых образцов в лабораторных условиях;

разработка прогноза дальнейших изменений геологической среды под воздействием существующих факторов воздействия и нового объекта.

При работе в стесненных условиях плотной городской застройки для получения характеристики грунтов мы используем малогабаритные геофизические приборы.

Наша компания «ГеоГИС» — лидер в области инженерных изысканий. Мы выполняем исследования любой сложности и объема, включая инженерно-экологические изыскания для строительства объектов повышенной категории опасности.