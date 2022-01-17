Handelsblatt: США і ЄС відмовляються від відключення РФ від SWIFT, але готують нові санкції

США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від міжбанківської системи передачі інформації SWIFT. Замість цього обговорюються цільові економічні санкції проти російських банків.

Про це повідомляє газета Handelsblatt.

Як зазначили урядові джерела видання, обговорення відмови відключення Росії від SWIFT йде вже кілька тижнів. За їх словами, виключення Москви з міжбанківської системи може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Крім того, цей крок сприятиме створенню альтернативної платіжної інфраструктури.

На цей момент США і ЄС ведуть переговори про формування пакету економічних санкцій проти великих російських банків. При цьому Німеччина наполягає на винятках, щоби можна було оплачувати Росії постачання газу та нафти.