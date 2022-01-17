Глава Міноборони Британії: Кремль бреше про НАТО, щоб виправдати агресію проти України

Про це йдеться у статті міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса для The Times .

Воллес звинувачує президента РФ Владіміра Путіна у використанні «вибіркової та спотвореної аргументації», щоб подати НАТО як загрозу.

«Ми всі маємо хвилюватися, тому що з-під пера президента Путіна вийшло есе на 7000 слів, в якому етнонаціоналізм знаходиться в центрі його амбіцій… Він надає спотворену та виборчу аргументацію, щоб виправдати в кращому разі підпорядкування України і, в гіршому разі, насильницьке об’єднання цієї суверенної країни», — йдеться у статті.

Воллес заявив, що британський уряд не конфліктує з Росією та російським народом, «але він не погоджується зі зловмисною діяльністю Кремля».

«Тому, якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські збройні сили ще раз вступлять на територію суверенної України, ігноруйте розповіді про агресію НАТО та пам’ятайте слова президента Росії з цього есе минулого літа. Запам’ятайте це та запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі», — написав міністр.