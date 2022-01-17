Германия: России будет дорого стоить новая агрессия против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила надежду, что проблемы, связанные с обострением напряженности в отношениях с Россией из-за Украины, удастся разрешить дипломатическим путем, предупредив, однако, что Москва пострадает, если ее войска вторгнутся в Украину.

«Каждый следующий агрессивный акт будет дорого стоить России в экономическом, стратегическом и политическом плане», — заявила Бербок на состоявшейся в понедельник совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Напомним, что на прошлой неделе безрезультатно закончились переговоры между Москвой и западными государствами о размещении Россией десятков тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной.

Напряженность еще больше усилилась после кибератаки против правительственных структур Украины, имевшей место в конце минувшей недели.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что что Украина и Германия едины в стремлении возобновить четырехсторонние мирные переговоры о прекращении войны на востоке Украины в так называемом «нормандском формате», участниками которого являются Германия, Франция, Украина и Россия.

Западные союзники Украины не раз заверяли Киев, что никакие решения о будущем Украины не будут приниматься без ее участия и согласия.

Выступая на пресс-конференции, Кулеба выразил Германии признательность за «принципиальную позицию».