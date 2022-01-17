Генсек НАТО: Остановить рост напряженности вокруг Украины должна Россия

Кризисную ситуацию на границе с Украиной вызвала Россия, она и должна положить конец такому развитию событий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на телеканале CBC, Столтенберг подчеркнул, что Россия является «агрессором», поэтому Украина как «жертва агрессии» не может провести деэскалацию ситуации. Таким образом он ответил на вопрос о том, не следует ли украинскому правительству «сделать больше в рамках минских договоренностей», чтобы избежать новой войны в Европе.

Столтенберг также отметил, что относительно ситуации на российско-украинской границе «пока нет уверенности в намерениях России». В то же время, по его словам, альянс готов «сесть за стол переговоров и выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у Москвы». Генсек НАТО выразил мнение, что соглашение с Россией возможно, поскольку «укрепление обороны и диалог не противоречат друг другу».

Тем не менее, по его словам, альянс не пойдет на вывод войск из стран, присоединившихся к НАТО с 1997 года, поскольку тогда половина членов альянса «осталась бы без защиты».