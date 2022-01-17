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Дензел Вашингтон хочет в новый фильм Кристофера Нолана

Дензел Вашингтон хочет в новый фильм Кристофера Нолана

Двукратный оскаровский лауреат Дензел Вашингтон мечтает сняться у Кристофера Нолана.

«Позвони мне, Крис, позвони!» — сказал Дензел в интервью, обращаясь прямиком к Нолану на тот случай, если режиссер это увидит или прочтет. Вашингтон признался, что давно хочет поработать с постановщиком «Дюнкерка» и «Начала», но тот пока его не зовет (хотя уже успел поработать с сыном Дензела Вашингтона, Джоном Дэвидом, в научно-фантастическом триллере «Довод»).

Напомним, сейчас Нолан разрабатывает исторический байопик «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, роль которого досталась Киллиану Мерфи. Кажется, там все партии уже расписаны, так что если режиссер и позвонит Дензелу, то, должно быть, в следующий раз.

17 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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