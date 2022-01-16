В Германии призвали власти к коренному пересмотру политики в отношении России

Немецкие эксперты призвали правительство ФРГ «коренным образом» изменить политику в отношении России.

Письмо 73-х экспертов по Восточной Европе и России, инициированное историком Андреасом Умландом, адресовано парламенту и правительству Германии и опубликовано 14 января изданием Zeit Online на фоне кризиса вокруг Украины по итогам прошедших на этой неделе переговоров представителей Москвы с США, НАТО и ОБСЕ по «гарантиям безопасности» для властей РФ, сообщает портал RFI.

Авторы письма проанализировали последние шаги Кремля, который фактически требует «полномочий для прекращения действия международного права в Европе», напомнили о последовательном росте «претензий» властей РФ в прошлом и указали на «серьезные ошибки в политике Германии в отношении России», в том числе на «прежнюю чисто словесную или символическую реакцию Берлина на российские ревизионистские авантюры».

«В политику ФРГ в отношении России должны быть внесены коренные исправления», — убеждены эксперты.

При этом соавторы письма раскритиковали власти ФРГ — страны, которая, являясь «крупнейшей экономической силой в Европе, на протяжении трех десятилетий наблюдала за действиями Кремля хоть и критично, но в основном безучастно».