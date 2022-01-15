В Норвегии разрешат прививки от коронавируса для детей 5-11 лет

«Дети очень редко серьезно болеют, кроме того, пока у нас есть только ограниченные знания о редких побочных эффектах или побочных эффектах, которые могут появиться со временем», — заявила норвежский министр. Он также отметила, что для большинства несовершеннолетних прививка бесполезна, и Минздрав Норвегии пока что не будет рекомендовать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

«Пока мы открываем возможность, чтобы все родители и попечители получили предложение вакцинировать своих детей, но нужно это будет лишь небольшой группе», — добавила чиновница. По ее словам, в эту группу войдут дети с хроническими заболеваниями, дети из семей, где есть люди со слабым здоровьем, а также дети, которые отправляются в страну с большим, чем в Норвегии, распространением COVID-19 и с более трудным доступом к медуслугам.