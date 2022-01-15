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В Казахстане арестован вице-министр энергетики Жумабай Карагаев

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева. Ранее он был отстранен от должности решением правительства.

Как сообщили в пресс-центре агентства, задержаны Карагаев, а также руководители электронных торговых площадок и «лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области».

Карагаев арестован сроком на два месяца.

«Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — заявили в АФМК.

15 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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