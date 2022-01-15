Умерла вдова звезды «С легким паром» Анастасия Вознесенская

Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Московском художественном театре имени А.П.Чехова.

Причина смерти актрисы пока неизвестна. О времени и месте прощания с Анастасией Вознесенской сообщат позже.

— Она стала «звездой», сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме Майор Вихрь, но предпочла сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском Гараже). В театре же ею сыграно десятки ролей, — говорится в сообщении.

Напомним, что Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Она училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.

В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую популярность ей принесла главная женская роль в популярном фильме Майор Вихрь. В кино сыграла более 20 ролей.

Муж артистки Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года из-за острой сердечной недостаточности. Его не стало в возрасте 82 лет.

Мягков получил известность благодаря участию в лентах Ирония судьбы или с легким паром!, Служебный роман, Приключения зубного врача, Братья Карамазовы и других.