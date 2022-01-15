Ученые из Дании назвали фактор, порождающий садизм

Люди, которые чаще испытывают скуку, склонны к садизму больше других. К такому выводу пришли специалисты из Орхусского университета в Дании, пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали девять исследований, в которых участвовали более 4 тыс. добровольцев.

Часть добровольцев прошли через обзор личностных оценок по измерению скуки в повседневной жизни. Их попросили рассказать, вели ли они себя жестоко по отношению к людям в старшей школе. Затем эксперты изучили публикации, где рассматривались скука и садизм среди разных типов людей и в разных условиях — например, среди военнослужащих США, которые проявляли садистские наклонности по отношению друг к другу, когда им было нечем заняться.

Итоги показали, что садистские наклонности больше всего наблюдались у людей, которые рассказывали о хронической склонности к скуке ежедневно.