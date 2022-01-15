 
«  
  »

США пообещали Европе дополнительные поставки газа в случае нападения РФ на Украину

Вашингтон провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно дополнительных поставок природного газа в Европу на случай непредвиденных обстоятельств, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки голубого топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два американских чиновника и источники в энергетической сфере.

Представители Госдепа поинтересовались этим у компаний, откуда могут поступить дополнительные поставки газа. Официальные лица США выясняли, есть ли у компаний ресурсы, чтобы наладить экспорт и при необходимости отложить техническое обслуживание на местах.

Компании сообщили чиновникам США, что «глобальные поставки газа ограничены, и что доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России».

«Штаты пообещали поддержать Европу, если возникнет потребность в энергии из-за конфликта или санкций», — сказал собеседник агентства.

15 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  