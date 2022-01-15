США пообещали Европе дополнительные поставки газа в случае нападения РФ на Украину

Вашингтон провел переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями относительно дополнительных поставок природного газа в Европу на случай непредвиденных обстоятельств, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки голубого топлива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два американских чиновника и источники в энергетической сфере.

Представители Госдепа поинтересовались этим у компаний, откуда могут поступить дополнительные поставки газа. Официальные лица США выясняли, есть ли у компаний ресурсы, чтобы наладить экспорт и при необходимости отложить техническое обслуживание на местах.

Компании сообщили чиновникам США, что «глобальные поставки газа ограничены, и что доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России».

«Штаты пообещали поддержать Европу, если возникнет потребность в энергии из-за конфликта или санкций», — сказал собеседник агентства.