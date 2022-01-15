Россия может напасть на Украину до середины февраля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по данным США, Россия может начать вторжение на Украину в период от нынешних дат до середины февраля. Об этом, как передает «Коммерсант», она сообщила журналистам на брифинге.

Она выразила обеспокоенность тем, что «российское правительство готовит вторжение». «Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — заявила Псаки.

Ранее CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения «операции на Востоке Украины под чужим флагом», российские военнослужащие якобы прошли обучение по ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. Назывались те же даты — между серединой января и серединой февраля.