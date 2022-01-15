Польша обвинила Россию в шантаже «Северным потоком-2»

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в шантаже через «Северный поток-2». Он считает, что Россия использует газопровод в геополитической игре для шантажа Европы. Свое мнение политик высказал в интервью El Confidencial.

Экс-глава МИД убежден, что «Северный поток-2» должен рассматриваться как политический инструмент. Ващиковский связывает его с вопросами безопасности и ситуацией в Украине.

«Это один из самых агрессивных инструментов России для доминирования в Восточной Европе», — заявил Ващиковский.