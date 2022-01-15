 
«  
  »

Польша обвинила Россию в шантаже «Северным потоком-2»

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в шантаже через «Северный поток-2». Он считает, что Россия использует газопровод в геополитической игре для шантажа Европы. Свое мнение политик высказал в интервью El Confidencial.

Экс-глава МИД убежден, что «Северный поток-2» должен рассматриваться как политический инструмент. Ващиковский связывает его с вопросами безопасности и ситуацией в Украине.

«Это один из самых агрессивных инструментов России для доминирования в Восточной Европе», — заявил Ващиковский.

15 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  