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Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере «Дом» от режиссера «Судной ночи»

Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере "Дом" от режиссера "Судной ночи"

Актер и комик Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере под названием «Дом».

Как сообщает Deadline, он сыграет роль молодого человека по имени Макс, который устраивается работать в дом престарелых. Там он понимает, что его обитатели и смотрители хранят зловещие тайны. Макс решает исследовать здание и четвертый этаж, который находится под запретом. Неожиданно он обнаруживает связь со своим собственным детством в окружении приемных родителей и домом престарелых.

Режиссером фильма выступит Джеймс ДеМонако, который написал сценарий ко всем частям «Судного дня», а также поставил первые три фильма франшизы.

Съемки начнутся в конце января, даты релиза нет.

15 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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