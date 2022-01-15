Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере «Дом» от режиссера «Судной ночи»

Актер и комик Пит Дэвидсон снимется в хоррор-триллере под названием «Дом».

Как сообщает Deadline, он сыграет роль молодого человека по имени Макс, который устраивается работать в дом престарелых. Там он понимает, что его обитатели и смотрители хранят зловещие тайны. Макс решает исследовать здание и четвертый этаж, который находится под запретом. Неожиданно он обнаруживает связь со своим собственным детством в окружении приемных родителей и домом престарелых.

Режиссером фильма выступит Джеймс ДеМонако, который написал сценарий ко всем частям «Судного дня», а также поставил первые три фильма франшизы.

Съемки начнутся в конце января, даты релиза нет.