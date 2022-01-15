ООН прогнозирует резкое падение ВВП России

Экономика России в нынешнем году прибавит 2,7%, а в 2023-м покажет рост на 2,3%. Такие прогнозы содержатся в опубликованном сегодня докладе ООН.

При этом по итогам минувшего года ВВП России, по оценкам экспертом организации, вырос на 4,2%.

В ООН поясняют, что в 2021 году «основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда».

Накануне аналитики швейцарского банка Credit Suisse спрогнозировали замедление экономического роста в России — до 2,4% и 2,7% в 2022-м и 2023 году. Таким образом, полагают в финорганизации, отставание от среднемировых темпов ускорится.