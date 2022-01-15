Научное открытие: главная причина рассеянного склероза — вирусная инфекция

Рассеянный склероз — неизлечимое нейродегенеративное заболевание, природа и происхождение которого до сих пор оставалась загадкой. Гарвардские ученые доказали тесную причинную связь между распространенной вирусной инфекцией и этим заболеванием.

Результаты исследования опубликованы 13 января в журнале Nature. Проследив истории болезни 10 миллионов молодых мужчин, проходивших службу в вооруженных силах США, ученые обнаружили, что 955 из них заболели во время службы рассеянным склерозом, — и чаще всего страшный диагноз получали люди, перенесшие ранее инфекцию вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ).

После заражения этим вирусом риск развития рассеянного склероза повышался в 32 раза. Другие вирусные инфекции, включая вызванные близкими по природе цитомегаловирусами, никак не влияли на риск нейродегенеративных заболеваний.

Вирус Эпштейна-Барр — одна из разновидностей герпесвируса (Human gammaherpesvirus 4), один из самых распространенных и злокозненных вирусов человека. Известна его роль в образовании ряда злокачественных опухолей, включая лимфомы и карциномы, а также других тяжелых заболеваний, связанных с иммунной системой. Связь между герпесвирусом и рассеянным склерозом подозревалась давно, но гарвардским ученым впервые удалось ее доказать.

Лечить ВЭБ-инфекцию медицина пока не умеет, вирус живет в организме человека десятилетиями и провоцирует тяжелые осложнения относительно нечасто. Однако все новые данные о роли этого вируса в патогенезе смертельных болезней стимулируют усилия по разработке специфических противовирусных препаратов для лечения ВЭБ.



https://news.israelinfo.co.il/health/100155