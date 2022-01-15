Мадонна в синяках пожаловалась на жизнь

Мадонна регулярно балует своих подписчиков в Instagram фотографиями, некоторые из которых весьма откровенные. Именно такие кадры она показала в своем блоге накануне, однако внимание публики на этот раз привлекли не ее формы, а состояние тела.

Певица опубликовала серию фотографий, на которых рекламирует известный бренд. На первом фото она демонстрирует его продукцию на своем теле и ничем не смущает, однако на втором и третьем кадре звезда демонстрирует огромный синяк на левой ноге, который протянулся от колена до самой ягодицы.

Публикацию Мадонна сопроводила странной подписью:

«Жизнь меня избила! Как вы понимаете, мне плевать. Только дьявол заботится».

Фанаты озадачены фотографиями. Они даже не стали распекать кумира за очередную рекламу. Вместо этого они поинтересовались причиной травмы Мадонны, и некоторые поклонники предположили, что синяк звезда получила на горнолыжном курорте.