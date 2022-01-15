 
«  
  »

Мадонна в синяках пожаловалась на жизнь

«Только дьявол заботится»: Мадонна в синяках пожаловалась на жизнь

Мадонна регулярно балует своих подписчиков в Instagram фотографиями, некоторые из которых весьма откровенные. Именно такие кадры она показала в своем блоге накануне, однако внимание публики на этот раз привлекли не ее формы, а состояние тела.

Певица опубликовала серию фотографий, на которых рекламирует известный бренд. На первом фото она демонстрирует его продукцию на своем теле и ничем не смущает, однако на втором и третьем кадре звезда демонстрирует огромный синяк на левой ноге, который протянулся от колена до самой ягодицы.

Публикацию Мадонна сопроводила странной подписью:

«Жизнь меня избила! Как вы понимаете, мне плевать. Только дьявол заботится».

Фанаты озадачены фотографиями. Они даже не стали распекать кумира за очередную рекламу. Вместо этого они поинтересовались причиной травмы Мадонны, и некоторые поклонники предположили, что синяк звезда получила на горнолыжном курорте.

«Боже, что с тобой случилось?», «Что с ногой?», «Думаю, она упала, когда каталась на лыжах в Швейцарии», — пишут в комментариях.

15 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  