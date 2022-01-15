Лавров, у которого дочь живет в США, заявил о готовности русских стерпеть любые санкции Запада

Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций, если начнет наступление на Украину, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, от администрации Джо Байдена можно ожидать «чего угодно». «Но, смею вас заверить, мы готовы к любому развитию событий. И в сфере экономики у нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью», — заявил Лавров на пресс-конференции в пятницу (цитаты по «Интерфаксу»).

«Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски, мы от них уже последовательно и быстро избавляемся, в том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях», — добавил он.

По словам Лаврова, на Украине уже находятся несколько сотен военных инструкторов из США и Великобритании, и в случае конфликта это может повлечь прямое столкновение «русских и военных НАТО».

Проект новых санкций против России, напомним, был внесен в конгресс после состоявшегося в Женеве раунда консультаций по безопасности с США. 8-часовые переговоры предсказуемо закончились ничем: Вашингтон отверг требование о нерасширении НАТО, а Москва отказалась гарантировать отвод войск от Украины.

Согласно документу, подготовленному Бобом Менендесом, меры могут быть введены не только в случае прямой военной агрессии против Киева, но и при эскалации ситуации со стороны российских «сателлитов» в лице ЛНР и ДНР.

Под персональные санкции должны попасть президент Владимир Путин, премьер, главы МИД и Минобороны, начальник Генштаба и командующие всеми родами войск.

В «черные списки» с запретом любых операций и блокировкой активов должны попасть как минимум 12 российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк). Кроме того, запрещаются операции с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынке, запрещается запуск трубопровода «Северный поток-2», а Украине выделяется дополнительная военная помощь на 500 млн долларов.