Cестра Бритни Спирс довела звезду шоу-бизнеса до срыва Россия может напасть на Украину до середины февраля » Экс-министр обороны Дании обвинен в разглашении гостайны Бывший министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен объявил, что ему предъявлено официальное обвинение в разглашении государственной тайны. Чего касалась эта тайна, сам он не говорит, но датская пресса предполагает, что речь о помощи американцам в их шпионаже в Европе. «Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по разделу 109 уголовного кодекса за выход за злоупотребление свободой высказываний», — говорится в заявлении Фредериксена, распространенном в пятницу его Левой либеральной партией. По этому разделу уголовного кодекса Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы. Фредериксен не сказал, в разглашении чего именно его обвиняют, а лишь сообщил, что речь о его заявлении по некоему политическому вопросу. Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США. В 2020 году в одном интервью Фредериксен произвел сенсацию, намекнув, что датчане могут быть замешаны в скандале с прослушкой телефонов европейских политиков. В прошлом году датская общественная вещательная компания DR рассказала публике, что датская военная разведка в 2012-2014 годах помогала американскому Агентству национальной безопасности шпионить за европейскими политиками, в том числе, например, за тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации компании, АНБ перехватывала СМС и телефонные звонки политиков благодаря тому, что с помощью датской разведки подключилась к датским кабелям связи. В понедельник стало известно, что еще месяц назад по обвинению в разглашении гостайны был арестован бывший глава внешней разведки Дании Ларс Финдсен. Он в тот день предстал перед судом, и суд снял запрет на разглашение имени арестованного. Сам Финдсен назвал обвинения безумием и заверил, что не признает вину. Экс-министр Фредериксен тоже говорит, что не виновен и не делал ничего, что могло бы повредить Дании.