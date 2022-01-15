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Экс-министр обороны Дании обвинен в разглашении гостайны

Бывший министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен объявил, что ему предъявлено официальное обвинение в разглашении государственной тайны. Чего касалась эта тайна, сам он не говорит, но датская пресса предполагает, что речь о помощи американцам в их шпионаже в Европе.

«Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по разделу 109 уголовного кодекса за выход за злоупотребление свободой высказываний», — говорится в заявлении Фредериксена, распространенном в пятницу его Левой либеральной партией.

По этому разделу уголовного кодекса Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы.

Фредериксен не сказал, в разглашении чего именно его обвиняют, а лишь сообщил, что речь о его заявлении по некоему политическому вопросу.

Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США.

В 2020 году в одном интервью Фредериксен произвел сенсацию, намекнув, что датчане могут быть замешаны в скандале с прослушкой телефонов европейских политиков.

В прошлом году датская общественная вещательная компания DR рассказала публике, что датская военная разведка в 2012-2014 годах помогала американскому Агентству национальной безопасности шпионить за европейскими политиками, в том числе, например, за тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.

По информации компании, АНБ перехватывала СМС и телефонные звонки политиков благодаря тому, что с помощью датской разведки подключилась к датским кабелям связи.

В понедельник стало известно, что еще месяц назад по обвинению в разглашении гостайны был арестован бывший глава внешней разведки Дании Ларс Финдсен.

Он в тот день предстал перед судом, и суд снял запрет на разглашение имени арестованного.

Сам Финдсен назвал обвинения безумием и заверил, что не признает вину.

Экс-министр Фредериксен тоже говорит, что не виновен и не делал ничего, что могло бы повредить Дании.

15 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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