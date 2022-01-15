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Дженнифер Энистон без макияжа и в полотенце показала, как выглядит утром

Дженнифер Энистон без макияжа и в полотенце показала, как выглядит утром

Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила показать юзерам, как выглядит утром.

В фотоблоге звезда сериала «Друзья» запостила селфи, которые сделала сразу после утреннего душа. На фотографиях 52-летняя знаменитость предстала без макияжа с распущенными волосами и замотанная в белоснежное полотенце.

В сообщении Джен обратила внимание на то, что от влажности ее волосы становятся вьющимися.

В комментариях пользователи написали ряд комплиментов по поводу природной красоты Энистон. «Королева», «Вау, натуральные кудри», «Фантастическая», «Натуральная красота», «Ты самая красивая», «Такая милая», «Очень красивая без косметики», – писали фаны.

15 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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