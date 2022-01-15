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Дензел Вашингтон снимется в «Великом уравнителе 3»

«Трагедия Макбета, а потом мочилово»: Вашингтон снимется в «Великом уравнителе 3»

Сиквел «Великого уравнителя» критиковали куда больше первой части, потому неудивительно, что о съемках триквела ничего не было слышно с 2018 года. Но теперь Дензел Вашингтон наконец подтвердил, что отставной спецназовец Роберт Макколл готов вернуться на большой экран.

«Сценарий уже написан, я выделил время на съемки. Снова буду приводить себя в форму и избивать людей. Снова их мочить. Сперва трагедия Макбета, а потом мочилово. Что может быть лучше?» — брутально шутит актер.

В интервью для Collider Дензел Вашингтон уточнил, что съемки «Великого уравнителя 3» начнутся совсем скоро, а режиссером снова должен стать Антуан Фукуа, снявший две первых части. По крайней мере кинодел уже ведет переговоры об этом.

Подробностей о триквеле пока немного: известно лишь, что Фукуа хотел перенести события фильма в Европу.

15 января, 2022 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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