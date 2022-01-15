Cестра Бритни Спирс довела звезду шоу-бизнеса до срыва

Бритни Спирс продолжает принимать на себя удары судьбы. Не успела звезда выдохнуть после освобождения от опеки отца, которая ущемляла ее 13 лет, как певицу настигла новая беда — ее сестра Джейми Линн Спирс планирует выпустить личные мемуары.

Книга «То, что мне стоило сказать», как и любое другое чтиво, будет лучше продаваться, если ее пропиарить. Судя по всему, Джейми это понимала, иначе непонятно, зачем она пошла на Good Morning America, где рассказала о мемуарах, и конечно, упомянула сестру, рассказав о непростых отношениях с ней, а также о состоянии певицы.

Реакции Бритни Спирс не пришлось долго ждать. Вскоре после передачи с Джейми, певица эмоционально высказалась о родственнице. В своем Twitter звезда разместила четыре слайда с текстом, в котором больше жаловалась на сильные головные боли и высокую температуру, но и упомянула Джейми.

Источник: Twitter Britney Spears