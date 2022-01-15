Cестра Бритни Спирс довела звезду шоу-бизнеса до срыва

Бритни Спирс продолжает принимать на себя удары судьбы. Не успела звезда выдохнуть после освобождения от опеки отца, которая ущемляла ее 13 лет, как певицу настигла новая беда — ее сестра Джейми Линн Спирс планирует выпустить личные мемуары.
Книга «То, что мне стоило сказать», как и любое другое чтиво, будет лучше продаваться, если ее пропиарить. Судя по всему, Джейми это понимала, иначе непонятно, зачем она пошла на Good Morning America, где рассказала о мемуарах, и конечно, упомянула сестру, рассказав о непростых отношениях с ней, а также о состоянии певицы.
Реакции Бритни Спирс не пришлось долго ждать. Вскоре после передачи с Джейми, певица эмоционально высказалась о родственнице. В своем Twitter звезда разместила четыре слайда с текстом, в котором больше жаловалась на сильные головные боли и высокую температуру, но и упомянула Джейми.
Источник: Twitter Britney Spears
«Посмотрела на свой телефон и увидела, что моя сестра дала интервью, чтобы продвинуть свою книгу. Она сказала, что мое поведение вышло из-под контроля. Ее не было рядом со мной 15 лет. Почему они вообще говорят об этом? Если только она не хочет продать книгу за мой счет. Серьезно? Надеюсь, твои мемуары будут хорошо продаваться, Джейми Линн! Моя семья разрушила мои мечты на 100 миллиардов процентов, любит тянуть меня вниз и всегда причинять мне боль. Поэтому они мне противны!» — написала Бритни.
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