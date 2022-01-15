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Богдан Хмельницький у 1655 році скасував “Переяславську угоду” — дослідники

У польському архіві віднайдено оригінал листа кримського хана, про те що Богдан Хмельницький у 1655 році скасував “Переяславську угоду”.

Український історик Тарас Чухліб, працюючи в архівних сховищах Польщі віднайднайшов оригінал листа кримського хана, який руйнує історичні стереотипи навязані Росією.

“…Ось таким міфічним стереотипом є думка про те, що гетьман Богдан Хмельницький чи то “возз’єднав” Україну з Московщиною, чи то “продав” Україну цареві в 1654 році. Насправді ж Хмельницький у 1655 році підписав угоду з султаном Османської імперії, про що і свідчить лист Мегмеда IV Гірея до польського короля Яна ІІ Казимира за 5 серпня 1655 року. Окрім того, зважаючи на те, що султан не надіслав війська – у 1656 році Богдан Хмельницький уклав угоду з шведським королем Карлом Х про боротьбу проти спільних ворогів”, – йдеться у повідомленні Тараса Чухліба.

Публікований польськомовний лист хана Мегмед IV Гірея зберігається в: АГАД Варшава.

15 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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