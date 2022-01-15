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Биологи объявили о начале нового массового вымирания на Земле

Биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства начала нового массового вымирания на планете. Исследователи, представившие свои выводы в журнале Biological Reviews (перевод «Лента.ру»), утверждают, что вымирание вызвано деятельностью человека.

Ученые указывают, что пока шестое массовое вымирание затрагивает лишь отдельные группы организмов, находящиеся в бедственном положении. Это объясняет, почему темпы вымирания животных, указанных в Красном списке МСОП («Красная книга»), не отличается от фоновых.

Как отмечается, список редких и исчезающих видов живых организмов включает лишь незначительную часть беспозвоночных, оцененных по охранному статусу. Оценки истинной скорости вымирания организмов этой группы намного превосходят фоновое значение.

Исследователи полагают, что примерно с XVI века моллюски потеряли 7,5-13% видов из двух миллионов. Это составляет 150-260 тыс. видов, что на несколько порядков больше количества, занесенного в Красную книгу (882 вида). При этом нет никаких доказательств того, что морская биота достигла того же кризиса, что и неморская. Островные виды пострадали гораздо больше, чем континентальные.

Ученые усомнились в том, что новое вымирание является естественным порядком вещей. По их словам, сегодня человек является единственной значительной силой, способной оказывать значительное воздействие на биосферу Земли.

15 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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