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Военные врачи США разрабатывают «супервакцину» от всех возможных вариантов коронавируса сразу

Военный медик с вакциной

Американские военные медики объявили об успехе первой фазы клинических испытаний новой вакцины от Covid-19.

Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от «Омикрона», но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже — частично — от других, родственных ему инфекций.

Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о ферритиновой вакцине SpFN, на чем основан ее принцип работы и почему ученые не слишком разделяют оптимизм военных медиков.

Лабиринт вариантов…

Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с Covid-19. Последняя статистика из штата Вашингтон, показывает, что полностью привитые люди старше 65 лет попадают в больницу примерно в 13 раз реже, чем непривитые.

Доля летальных исходов среди вакцинированных в этой возрастной группе в 15 раз меньше, чем у тех, кто по той или иной причине прививаться не стал.

Однако появление «Омикрона» довольно сильно спутало карты разработчикам вакцин. Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших, но и тем, что ученые убедились: по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту.

14 января, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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