Дания обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже Санкции против «Северного потока-2» не прошли через Сенат США » Военные врачи США разрабатывают «супервакцину» от всех возможных вариантов коронавируса сразу Американские военные медики объявили об успехе первой фазы клинических испытаний новой вакцины от Covid-19. Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от «Омикрона», но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже — частично — от других, родственных ему инфекций. Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о ферритиновой вакцине SpFN, на чем основан ее принцип работы и почему ученые не слишком разделяют оптимизм военных медиков. Лабиринт вариантов… Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с Covid-19. Последняя статистика из штата Вашингтон, показывает, что полностью привитые люди старше 65 лет попадают в больницу примерно в 13 раз реже, чем непривитые. Доля летальных исходов среди вакцинированных в этой возрастной группе в 15 раз меньше, чем у тех, кто по той или иной причине прививаться не стал. Однако появление «Омикрона» довольно сильно спутало карты разработчикам вакцин. Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших, но и тем, что ученые убедились: по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту.