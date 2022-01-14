Великі кроки благодійності — Parimatch foundation

В наш час благодійність, це не тільки збір коштів або речей на підтримку незахищених громадян держави, але й дещо значно більше, що відзеркалюється в душах людей, та стає довгою та приємної згадкою. Один з таких потужніх напрямків, що започаткований для маленьких громадян України, це спорт та здоровий образ життя.

Parimatch foundation є одним з піонерів підтримки спорту, іноваційної освіти та соціалізації, дозволяє створити умови для гармонійного розвитку. Дізнайтесь з офіційного сайту https://parimatch.foundation/ як саме Parimatch foundation намагається закласти фундамент майбутніх свідомих поколінь українців. І цю мету фонд успішно реалізовує по всій Україні.

Яким чином Parimatch foundation реалізовує якісні зміни в житті людей.

Для того, щоб досягти мети, Parimatch foundation створює системні соціально-спортивні проекти, та реалізовує їх, вкладаючи власні кошти в благодійність. Головна мета — покращення добробуту суспільства за рахунок надання рівних можливостей для дітей, та юнацтва в спорті. Тому вже другий рік поспіль Parimatch foundation організовує змагання для дітей з інвалідністю та інклюзивним розвитком. Це потужний напрямок роботи, що є великим кроком та основою для впровадження активного, здорового стилю життя маленьких українців.

Також другий рік поспіль Parimatch foundation встановлює вже широко відому ковзанку на ярмарці «Миколай приймає друзів» від Офісу Президена України. Діти та дорослі з задоволенням проводять тут свій час, та отримують приємні відчуття і спогади. Програма фонду спрямована на комплексне вирішення задач та цілей з підтримки дітей з інвалідністю, та обмеженими можливостями. І фонд успішно реалізовує цю мету, досягаючи з кожним роком все більшого!

2. Коротка довідка — хто потребує допомоги і кому Parimatch foundation допомагає

За останніми данними в Україні більзо 2,6 мільйона осіб з інвалідністю. З них більше 156 тісяч осіб, це діти. Цифра величеза і тому роботи в цьому напрямку ще багато. Один з напрямків діяльності Parimatch foundation є розширення інклюзивних тренувань з футболу та інших відів спорту. Чотири найбільші програми фонду «Так, я можу», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура» та «Boost4Best» вже залучили до своїх лав багатьох прихильників. Та ми йдемо далі і не зупиняємось! Ще багато роботи попереду, до яких може долучитись кожен співвітчизник, який вболіває за майбутнє дітей з обмеженими можливостями. Разом ми змінимо країну на краще!