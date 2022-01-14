Європарламент готується застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка – євродепутатка ЕС начал расследование против «Газпрома» из-за сокращения поставок газа » В ОП Зеленскього вимагають агітувати за Россію? В ОП Зеленскього вимагають агітувати за Россію, причому на всіх телеканалах, котрі Банкова контролює. 12 січня, журналіст Остап Дроздов, звільнений із «4 каналу», розповів про нову інформаційну політику каналу, власником якого наприкінці грудня став народний депутат, член фракції партії «Слуга народу» Олексій Ковальов. «Для російської мови – сприяння та лояльність. Відтепер патріотична риторика – це почути Донбас (дослівно). Заборонено затверджувати українську національну пам’ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, бо вони «роз’єднують». Позиція: Путін ворог, але російський народ — братський. Систематичне мочилово політичних опонентів (насамперед Порошенка та Ахметова). Щодо ОПЗЖ — нехай будуть», — описує Дроздов зміни на «4 каналі», які впроваджує новий власник, причому не зі своєї власної ініціативи, а, як стверджує Дроздов, на вимогу Офісу президента. «Як вони кажуть, «западенської» української риторики не має бути в телевізорі. Прикриваючись ідеями «зшивання чогось із чимось», насправді взяли курс на знищення будь-яких проявів гостро-українського ТБ, — наголошує журналіст. — Зі знанням справи повідомляю, що процес блокування всього категорично-українського курирують ті самі «медіаменеджери», які нещодавно створювали холдинг для Медведчука та регіонала Столара». Звичайно, зараз ще рано оцінювати зміни в інформаційній політиці «4 каналу» після приходу нової команди. Якісь висновки можна буде зробити за кілька місяців. Але можна зазначити, що слова Дроздова загалом вписуються в ту картину, яка вже спостерігається на державних каналах, що опинилися під контролем Зеленського та «слуг народу». Наприклад, два місяці тому стало відомо про цензуру на каналі «Дом». Там теж не допускається жодної критики на адресу Зеленського, крім того, під цензуру підпала навіть термінологія. «Українська правда», посилаючись на колишніх працівників телеканалу, розповіла про існування «словника» термінів для новин та програм. Так, фронт треба було називати лише «лінією розмежування», а бойовиків — «незаконними збройними формуваннями». Не можна було використовувати слова: «війна», «конфлікт», «ворог». Це саме той «словник», який нав’язує нам Росія (до речі, його суворо дотримується ОПЗЖ). І це один із проявів тієї гібридної війни, яку Росія веде проти нас. Підкреслимо: саме Росія, а не лише Путін. https://www.dsnews.ua/ukr/politics/informacionnaya-shizofreniya-bankovoy-kak-ze-komanda-hochet-odnovremenno-vstupat-v-nato-i-druzhit-s-rossiey-13012022-448180