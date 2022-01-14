Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы по теме расширения

Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Об этом сегодня в эфире Польского радио заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс сейчас находится «в критическом моменте для европейской безопасности» и должен «разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы (в НАТО — ред.) не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе». «Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет», — цитируют СМИ Столтенберга.

В то же время он заявил, что альянс готов к взаимному с Россией контролю над вооружениями, в том числе ядерными.

Генсек организации также отметил, что в НАТО не уверены по поводу намерений России относительно Украины, однако видят «значительную концентрацию сил — десятки тысяч войск, готовых к бою». «Это все ведет к тому, что угроза реальна. Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой», — подчеркнул Столтенберг.