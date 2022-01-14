Тело бывшего менеджера Ким Кардашьян нашли в багажнике машины Європарламент готується застосувати санкції проти суддів, які переслідують Порошенка – євродепутатка » Спрос на «Книгу Бобы Фетта» оказался на 101% меньше, чем на «Мандалорца» «Мандалорец» По данным аналитической фирмы Parrot Analytics, которыми поделилось издание Insider, спрос на «Мандалорца» и «Книгу Бобы Фетта» до релиза был примерно одинаковый. Однако популярность первого после старта значительно выросла, а второй таким похвастаться не может. За первые 11 дней «Книга Бобы Фетта» отстаёт в США на 75%, а по всему миру и вовсе на 101%. Это отражается и в оценках — на портале IMDb у крайней серии уже 6,8 балла, что ниже любой серии «Мандолорца». Несмотря на то, что «Книга Бобы Фетта» заметно отстаёт от «Мандолорца», результаты сериала всё равно хорошие — по данным Parrot Analytics, по показателю спроса он попадает в топ 0,2% среди всех шоу. «Книга» стартовала на Disney+ 29 декабря 2021 года. Всего в первом сезоне будет 7 эпизодов — последний выйдет 9 февраля.