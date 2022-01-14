Спрос на «Книгу Бобы Фетта» оказался на 101% меньше, чем на «Мандалорца»

По данным аналитической фирмы Parrot Analytics, которыми поделилось издание Insider, спрос на «Мандалорца» и «Книгу Бобы Фетта» до релиза был примерно одинаковый. Однако популярность первого после старта значительно выросла, а второй таким похвастаться не может.
Несмотря на то, что «Книга Бобы Фетта» заметно отстаёт от «Мандолорца», результаты сериала всё равно хорошие — по данным Parrot Analytics, по показателю спроса он попадает в топ 0,2% среди всех шоу.
«Книга» стартовала на Disney+ 29 декабря 2021 года. Всего в первом сезоне будет 7 эпизодов — последний выйдет 9 февраля.
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