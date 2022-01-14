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Санкции против «Северного потока-2» не прошли через Сенат США

Законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2» в течение ночи (вечера по вашингтонскому времени) провалился в американском Сенате.

Законопроект был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом, который процедурными маневрами затягивал утверждение кандидатов администрации Байдена на различные посты. Демократы, имеющие в Сенате минимально возможное большинство, согласились поставить этот законопроект на голосование в обмен на отказ Круза от его затягивающей тактики.

Но это не значит, что демократы поддерживали сам его закон. Для принятия большинства законов в Сенате нужно 60 голосов из 100, а 44 сенатора проголосовали против, так что этот порог преодолеть не удалось.

Демократы при поддержке администрации продвигают собственный законопроект, предусматривающий разнообразные жесткие санкции в случае начала полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину. Перспективы этой инициативы пока не ясны, впрочем, этот законодательный акт во многом избыточен, поскольку у администрации и без того достаточно полномочий для введения санкций.

14 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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