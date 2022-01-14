Розвідка: Росія готує провокації проти своїх же військових, щоб звинуватити Україну

КИЇВ. 14 січня. УНН. Спецслужби Росії готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.

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«Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій», — сказано у повідомленні ГУР МОУ.

Деталі

За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що «очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)». «Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням», — сказано у повідомленні ГУР МОУ.

«На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом», — додали у розвідці.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.